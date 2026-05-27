Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pedro Infante sacó toda su artillería y eliminó a Alejandra Guzmán!

Pedro Infante logró imponerse sobre Alejandra Guzmán y consiguió avanzar a la siguiente etapa rumbo a la gran final de este sábado.

La batalla enfrentó a dos de los exconsagrados más recordados de la temporada, quienes regresaron para luchar por uno de los últimos cupos disponibles en la competencia.

Tras las presentaciones, el jurado destacó el nivel de ambos imitadores, aunque coincidieron en que Pedro Infante logró construir una propuesta más completa sobre el escenario.

Jely Reátegui resaltó el crecimiento de Alejandra Guzmán en la corporalidad del personaje y aseguró que “las clases de ballet están dando sus frutos”, aunque también señaló que los nervios estuvieron presentes durante parte de su interpretación.

Sobre Pedro Infante, el jurado destacó que el imitador supo controlar la adrenalina y aprovechar el humor del personaje. “Jugando con el sentido del humor en este personaje, algo que yo también te estaba pidiendo”, comentó.

Por su parte, Ricardo Morán elogió el trabajo actoral de Pedro Infante y aseguró que el participante llegó “con todo un paquete actoral” que elevó aún más su presentación.

Finalmente, el jurado tomó la decisión y Pedro Infante se quedó con la victoria, convirtiéndose oficialmente en uno de los clasificados que se unen a los cinco consagrados ya elegidos previamente.

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