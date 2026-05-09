Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael emociona al jurado y derrota a Lisa M en una intensa batalla musical!

Raphael volvió a demostrar por qué es uno de los consagrados más sólidos. El consagrado logró imponerse frente a Lisa M en una batalla donde la emoción, la interpretación y el dramatismo marcaron la diferencia.

Tras la presentación del consagrado, el jurado destacó la capacidad del participante para conmover con cada interpretación. “Quien no se emocione contigo literalmente está muerto”, comentó Mauri Stern, resaltando la conexión emocional que logró generar sobre el escenario pese a algunos detalles de afinación.

Por su parte, Lisa M recibió elogios por su actitud, energía y entrega durante su performance. El jurado valoró el nivel actoral y el compromiso de la participante con una coreografía exigente y una puesta en escena cargada de movimiento.

Aunque reconocieron que el timbre y algunos detalles técnicos aún deben afianzarse, coincidieron en que la imitadora mostró evolución y consiguió adaptarse mejor conforme avanzó la canción.

Finalmente, el jurado tomó su decisión y eligió de manera unánime a Raphael, quien conservó su silla de consagrado.

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