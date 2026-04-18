Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Salsa contra salsa! Rubén Blades desafía a Gilberto Santa Rosa

Rubén Blades decidió retar directamente al consagrado Gilberto Santa Rosa en un duelo salsero.

El participante destacó su trayectoria dentro del programa. “Fui considerado como uno de los participantes con más parecido vocal… buscaba contar historias en cada concierto”, afirmó, resaltando su evolución artística.

Además, aseguró que su objetivo va más allá de la interpretación. “No solamente era importante cantar bien, quería transmitir”, comentó, dejando claro su enfoque en el escenario.

Al momento de elegir, no dudó. “Salsa con salsa… a Gilberto”, anunció, generando expectativa por el enfrentamiento.

Con una presentación llena de ritmo, el imitador encendió el escenario. “El pie en el acelerador… sube el volumen de la radio”, interpretó, conectando con el público y marcando el inicio de la batalla.

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