Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Yosimar llegó decidido a quitarle la silla al Pájaro Gómez!

El escenario recibió a un nuevo retador dispuesto a encender la competencia. Se trata del imitador de Yosimar, quien aseguró que viene preparado para demostrar por qué es “el mejor”.

Durante su video de presentación, el participante afirmó que el programa está “súper picante” y dejó en claro que el barrio y la calle respaldan su trayectoria dentro de la imitación.

Aunque reconoció el nivel de otros consagrados como Marcello Motta y Gilberto Santa Rosa, finalmente decidió enfrentar al Pájaro Gómez, provocando inmediatamente la reacción del jurado y del público.

Antes de iniciar la batalla, el consagrado explicó que su cambio de look tenía relación directa con la referencia de la canción que interpretaría más adelante.

Ya en el escenario, el imitador de Yosimar presentó “El aventurero”, buscando convencer al jurado con una interpretación cargada de actitud, ritmo y sabor salsero.

Ahora todo quedará en manos del jurado, que deberá decidir si el retador logra arrebatarle la silla al Pájaro Gómez o si el consagrado consigue mantenerse una noche más en competencia.

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