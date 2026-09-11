Yo Soy Versus 2026: ¡Así fue el duelo de imitadoras de “Maricarmen Marín” por seguir en competencia!

Antes de que las participantes canten en el escenario de Yo Soy, Jely Reátegui explicó la dinámica del “versus”: una de las dos imitadoras puede pasar a la siguiente ronda, o, si el jurado lo considera, ninguna de las dos avanza. Con la información clara, ambas participantes recibieron el pie para cantar como la icónica Maricarmen Marín.

La primera en presentarse fue Yovana Soto, quien hizo bailar al conductor Franco Cabrera, aunque Ricardo Morán la observaba concentrado. La segunda fue Evelyn Sánchez, quien apenas empezó a cantar hizo que Carlos Alcántara comentara algunas cosas con el resto del jurado.

Con mucho misterio, Jely comentó que el jurado se tomaría unos minutos para definir su decisión, y tras una breve espera, confirmó que ninguna de las dos participantes podría avanzar a la siguiente instancia.

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