Yo Soy Versus 2026: ¡Cuatro imitadoras de “Yma Sumac” se enfrentan con todo por llegar a los conciertos!

Cuatro imitadoras de la princesa inca, Yma Sumac, se desafiaron en un nuevo “versus” de Yo Soy y solo una logró seguir en competencia.

La primera en presentarse fue Masiel Corilla, seguida de su contrincante Ailis Orihuela. La tercera participante fue Annie Chacón y, por último, se presentó Angie Yucra. Todas tuvieron una notable participación y dieron todo en el escenario para dar la talla de una artista tan grande como Yma Sumac ha traído a su escenario, en su intento por caracterizar a Yma Sumac.

Tras este extenso “versus”, Cachín comentó que el jurado se tomaría un breve tiempo para decidir y felicitó a las cuatro por sus buenas presentaciones. Luego de la espera, anunció que Ailis Orihuela fue la participante que avanzará de ronda en la competencia.

¿Qué le habrá faltado a las otras tres para asegurar su pase? ¿Cómo le irá a Ailis en la siguiente etapa como Yma Sumac? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a viernes por Latina!

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