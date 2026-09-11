Yo Soy Versus 2026: ¡Imitadores de “Zambo Cavero” emocionan y compiten por pasar a la siguiente ronda!

Dos imitadores del recordado intérprete peruano se enfrentaron en un nuevo “versus” de Yo Soy cantando uno de sus temas más emblemáticos y solo uno logró el pase a la siguiente ronda.

Antes de que diera inicio el “versus”, Carlos Alcántara les deseó mucha suerte a ambos participantes, resaltando el peso que tiene imitar a una voz tan importante del Perú como la de Arturo “Zambo” Cavero. Además, la canción elegida para los dos fue el emotivo y emblemático tema “Contigo Perú“.

El primero en presentarse fue Piero Riccio, quien asumió el desafío con mucho ímpetu y logró que el jurado comentara bastante desde los primeros momentos de su intervención. Luego salió su contrincante, Antonio Chapiana, quien impuso con un canto fuerte y apasionado, consiguiendo que el jurado lo escuchara y observara con mucha atención.

Tras este intenso enfrentamiento, Cachín comentó que el jurado se tomaría un breve tiempo para decidir. Luego de la espera, anunció que Antonio Chapiana fue el participante elegido para avanzar de ronda en esta temporada de “Yo Soy”.

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