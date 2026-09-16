Yo Soy Versus 2026: ¡El Trío Los Panchos compitió y sorprendió en los últimos versus de la competencia!

Sorprendentemente, un solo grupo de participantes logró avanzar en esta ronda de la competencia. Se trató del Trío Los Panchos, conformado por Piero Romero, Sebastián Cox y Juan Diego Cox, quienes interpretaron el sentido y famoso tema “Sin Ti”. La presentación llegó a conmover incluso al conductor Franco Cabrera y a la conductora Alicia Mercado, quienes no ocultaron su admiración por la imitación.

Además, el jurado Carlos Alcántara tuvo que interrumpirlos para continuar con el programa, aunque lo hizo de una forma particular: como un director de orquesta, les hizo una señal con la mano, y afortunadamente se cerró con un sutil rasgueo de guitarras que logró sorprenderlo.

Al ver que todo salió bien, el propio Carlos Alcántara confirmó que el trío fue el único grupo en avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

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