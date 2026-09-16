Senado evaluará HOY permiso para que Keiko Fujimori viaje a Estados Unidos

El Senado tiene agendado para este miércoles 16 de septiembre el debate y votación del pedido del Poder Ejecutivo para autorizar a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre.

Durante ese periodo, la jefa de Estado estaría en Estados Unidos para participar en la Semana de Alto Nivel del 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, actividad que se desarrollará del 21 al 28 de septiembre.

La solicitud fue presentada al Senado de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú y el reglamento de dicha cámara. Según la agenda del Pleno, se estima que el pedido sea atendido alrededor de las 2:30 p. m.

El artículo 118 del Reglamento del Senado establece que la solicitud de autorización para que el presidente de la República salga del país debe estar acompañada por el acuerdo aprobatorio del Consejo de Ministros. Además, debe precisar el destino, el objeto del viaje y los días durante los cuales permanecerá ausente el mandatario.

El procedimiento contempla que el pedido pase al Pleno del Senado para su debate y aprobación. De acuerdo con la misma disposición, la autorización se expresa mediante una resolución legislativa y no puede otorgarse por periodos indeterminados ni para eventos que no estén especificados en la solicitud.

La aprobación de la autorización requiere mayoría simple, conforme al artículo 118 del Reglamento del Senado.

AGENDA DEL SENADO

En la sesión del Pleno del Senado del 9 de septiembre de 2026, se admitió la Moción de Orden del Día 2 y se acordó invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, para que informe ante la representación nacional este miércoles 16 de septiembre, a las 3:00 p. m.

La presentación estará centrada en la incorporación del Perú al denominado “Escudo de las Américas”. Según lo acordado por el Pleno, Espá deberá informar sobre su naturaleza jurídica, alcances políticos y operativos y los compromisos asumidos por el Estado peruano.

Asimismo, deberá abordar la compatibilidad de esta incorporación con la soberanía nacional y las competencias constitucionales del Congreso de la República. También se ha previsto que exponga sus implicancias para la política exterior y las relaciones internacionales del Perú.

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