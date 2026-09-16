Yo Soy Versus 2026: ¡Miley Cyrus, Camila Cabello, John Lennon y más imitadores descubrieron si lograron su cupo directo a los conciertos!

Tras culminar las rondas finales de los versus en Yo Soy, Ricardo Morán reunió al primer grupo de imitadores para comunicarles quiénes quedaron oficialmente elegidos para la etapa de los conciertos. Durante el anuncio, Ricardo explicó que quienes no fueran seleccionados directamente tendrían una nueva oportunidad: pasar a votación del público, mientras que él sería el encargado de indicar quiénes avanzaban de forma directa y quiénes dependerían de la decisión de la gente.

Entre los elegidos para los conciertos están Camila Cabello, Miley Cyrus, Adrián Barilari, John Lennon, Leo Dan, Yola Polastri, Sean Paul y Ricardo Arjona.

Por otro lado, quedaron a la espera del voto del público: Eduardo Franco, James Blunt, Héctor “El Father” y Damiano David.

¡Ahora tienes la decisión final sobre quienes no pasaron de forma directa! Vota por tu favorito. Conoce la lista completa de imitadores disponibles desde la app de Latina o en la siguiente nota:

¿Lograrán estos imitadores conquistar el favor de la gente? ¿Quién se acercará más a los conciertos? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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