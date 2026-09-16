Yo Soy Versus 2026: ¡Elvis Presley, Los Panchos, Vicente Fernández y más imitadores conocieron su destino rumbo a los conciertos!

Tras haber terminado las rondas finales de los versus en Yo Soy, Ricardo Morán reúne al primer grupo de imitadores para comunicarles que de 36 participantes ganadores del versus, 24 van a ser elegidos para oficialmente pasar a la etapa de la competencia de los conciertos. Ahí, Ricardo explica que el resto de 12 imitadores tendrán la oportunidad de pasar a los conciertos, si el público vota por ellos. Por lo que, todos tienen chances de pasar, pero el jurado indicará quiénes pasan directamente y quiénes dependerán del voto del público. Y así quedó la lista de participantes:

Los imitadores elegidos para los conciertos son: Elvis Presley, Nino Bravo, Sandro, Los Panchos, Isabel Pantoja, Laura Pausini y Vicente Fernández.

Los imitadores no elegidos que pasan a votación del público: Gian Marco, Dread Mar I, Roy Orbison, Bob Dylan y Canserbero.

¡Ahora tienes la decisión final sobre quienes no pasaron de forma directa! Vota por tu favorito. Conoce la lista completa de imitadores disponibles desde la app de Latina o en la siguiente nota:

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