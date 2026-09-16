Yo Soy Versus 2026: ¡Héctor Lavoe, Christina Aguilera, Leo Dan y Elvis Presley siguen en carrera rumbo a los conciertos!

En los últimos versus, el segundo grupo se enfrentó con todo el talento que lo ha llevado a pasar de ronda hasta quedar a unos pasos de llegar a los conciertos. Con todas las participaciones de los imitadores completadas, el jurado decidió qué participantes avanzarían a la siguiente ronda. Tomás Córdova abrió el bloque interpretando a “El Cantante de los Cantantes”, Héctor Lavoe, seguido por Sasha Pasco, quien dio vida a la icónica cantante Christina Aguilera.

Después llegó el turno de Piero Tarillo, quien cantó como Leo Dan, y Álvaro Mena, conocido por su imitación de “Frank Sinatra”, quien esta temporada avanza cada vez más con su nueva interpretación de Elvis Presley.

Por último, Juan Paredes se presentó como el cantante hispano peruano Miki González. Al finalizar, Jely Reátegui fue la encargada de compartir la buena noticia: todos pasaron a la siguiente instancia de “Yo Soy”, manteniendo intacta su lucha por llegar a los conciertos.

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