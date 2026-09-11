Yo Soy Versus 2026: ¡Imitadoras de “Olivia Rodrigo” se enfrentan en versus por llegar a los conciertos!

Antes de que las participantes iniciaran el “versus” de Yo Soy, Jely Reátegui les deseó la mejor de las suertes a las tres imitadoras y explicó la dinámica: una de las tres puede pasar a la siguiente ronda, o, si el jurado lo considera, ninguna de las tres avanza. Con esto claro, las participantes recibieron el pie para cantar como Olivia Rodrigo.

La primera en salir fue Fátima López, seguida de Paula Véliz, quien apenas empezó a cantar, logró que Jely asintiera con la cabeza en señal de aprobación. Por último, se presentó Mafer Rojas como la tercera participante.

Con mucha intriga, Jely comentó que el jurado se tomaría unos minutos para definir su decisión. El conductor Franco Cabrera resaltó un dato importante durante la espera del veredicto: nunca antes una imitadora de Olivia Rodrigo había logrado pasar a la siguiente instancia de un versus, por lo que esta presentación podía marcar un precedente.

Tras una breve espera, Jely anunció que Paula Véliz fue la imitadora que logró pasar a la siguiente ronda, lo que la hizo saltar de alegría por la noticia.

¿Cómo le irá a Paula en la siguiente etapa como Olivia Rodrigo? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a viernes por Latina!

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