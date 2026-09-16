Yo Soy Versus 2026: ¡Isabel Pantoja, Sean Paul, Roy Orbison y Manuel Medrano se lucieron en un nuevo versus rumbo a los conciertos!

En los últimos versus, el segundo grupo se enfrentó con todo el talento que lo ha llevado a pasar de ronda hasta quedar a unos pasos de llegar a los conciertos. Con todas las participaciones de los imitadores completadas, el jurado decidió qué participantes avanzarían a la siguiente ronda. La joven talentosa Paulina Villalobos abrió el bloque interpretando a la memorable Isabel Pantoja, seguida por “Micky Love”, quien cantó como el cantante jamaiquino Sean Paul.

Después llegó el turno de José Castro, quien tuvo una increíble participación imitando a Roy Orbison. Por último, Carlos Barriga tuvo una buena noche en la competencia con su imitación de Manuel Medrano.

Al finalizar las presentaciones, Jely Reátegui fue la encargada de comunicarles su avance de ronda y felicitarlos por su excelente desempeño.

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