Yo Soy Versus 2026: ¡Los imitadores de “Canserbero” en un reñido encuentro por avanzar a la siguiente fase!

Tres imitadores del rapero venezolano se enfrentaron en un nuevo “versus” de Yo Soy y solo uno logró quedarse con el pase a la siguiente ronda.

Antes de que los participantes iniciaran el versus, Carlos Alcántara les deseó mucha suerte a los tres imitadores, quienes vinieron a interpretar al rapero venezolano Tirone González, más conocido como Canserbero. La canción elegida para los tres fue el popular tema “Es Épico“.

El primero en salir fue Alexander Antón, quien ya había destacado en su anterior casting y se esforzó por rapear igual de bien o mejor que esa vez. Le siguió Willem Chunga, quien mostró toda la actitud del rapero, tal como lo señaló el conductor Franco Cabrera. Por último, se presentó Diego Garay como tercer participante, interpretando el tema con mucha gestualidad y viviendo cada parte de la letra.

Tras este reñido “versus”, Cachín comentó que el jurado se tomaría un momento para deliberar. Luego de una breve espera, confirmó que Diego Garay fue el “Canserbero” que logró pasar a la siguiente instancia de “Yo Soy”.

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