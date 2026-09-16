Yo Soy Versus 2026: ¡Matt Bellamy, Adrián Barilari, Canserbero y otros imitadores dieron todo por un lugar en los conciertos de la competencia!

En los últimos versus, el segundo grupo se enfrentó con todo el talento que lo ha llevado a pasar de ronda hasta quedar a unos pasos de llegar a los conciertos. Con todas las participaciones de los imitadores completadas, el jurado decidió qué participantes avanzarían de instancia. Sebastián Mayorca abrió el bloque interpretando a Matt Bellamy, seguido por Anthony Gamboa, quien dio vida a Eduardo Franco.

Después llegó el turno del joven Nikolas Bujahico, quien encarnó a Adrián Barilari, y Diego Garay, quien interpretó al mítico rapero venezolano Canserbero. La quinta presentación estuvo a cargo de la dupla conformada por Juan Miguel Ruiz y Sandra Saldaña, quienes cantaron como Jesse y Joy.

Cerrando el bloque, Andrea Valverde logró avanzar con su imitación de Camila Cabello. Al finalizar, Ricardo Morán confirmó que estos seis participantes pasaron a la última ronda rumbo a los conciertos de la competencia.

¿Quién logrará conquistar un cupo definitivo en los conciertos? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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