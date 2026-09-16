Yo Soy Versus 2026: ¡Miley Cyrus, Dread Mar I y Billy Joel dieron todo por mantener vivo el sueño de llegar a los conciertos!

En los últimos versus, el segundo grupo se enfrentó con todo el talento que lo ha llevado a pasar de ronda hasta quedar a unos pasos de llegar a los conciertos. Con todas las participaciones de los imitadores completadas, el jurado decidió qué participantes avanzarían de instancia. Dayana Bringas abrió el bloque cantando como la actriz y cantante de fama mundial Miley Cyrus, seguida por Hans Barreto, quien encarnó a la estrella del reggae Dread Mar I.

Cerrando el bloque, Rafael Iza interpretó al compositor y pianista estadounidense Billy Joel. Al finalizar las presentaciones, Jely Reátegui fue la encargada de comunicarles que avanzaron a la ronda final de los versus, manteniendo intacto su sueño de llegar a los conciertos.

¿Lograrán estos imitadores conquistar un lugar en los conciertos? ¿Cómo seguirá esta reñida competencia? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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