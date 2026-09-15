Yo Soy Versus 2026: ¡Ricky Martin, John Lennon, Laura Pausini y más imitadores se acercaron un paso más a los conciertos en un exigente versus!

En los últimos versus, el primer grupo se enfrentó con todo el talento que lo ha llevado a pasar de ronda hasta quedar a unos pasos de llegar a los conciertos. Habiendo cumplido con las expectativas, el jurado decidió que los siguientes participantes avanzarían de ronda. Favio Enriquez abrió la ronda interpretando al cantante puertorriqueño Ricky Martin, seguido por José Ramos, quien encarnó al vocalista de “El Tri”, Alex Lora.

Después llegó el turno de Frida Gómez, quien se presentó, como de costumbre, con una excelente imitación de la cantante italiana Laura Pausini. El siguiente fue Nicolás Jara, quien dio vida a uno de los fundadores de la histórica banda “The Beatles” y artista de fama mundial por sí solo, John Lennon.

Finalmente, Antonio Chapiana cerró el bloque con su sentida y emotiva interpretación del mismísimo “Zambo” Cavero.

¿Lograrán estos imitadores conseguir un lugar en los conciertos? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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