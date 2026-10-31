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Valentina Valiente Capítulo 169: Valentina y Lupe consiguen una aliada clave para proteger a Don Edmundo

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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La alianza se sella cuando Delia le deja en claro su postura a Valentina y Lupe: “Pueden contar con nosotras, en serio. Nosotras no somos tontas, también nos hemos dado cuenta de que hay algo malo que está pasando en esa casa y Don Edmundo no merece que le pasen cosas malas”.
Delia aprovechó el momento para pedir sinceras disculpas por sus errores anteriores: “Las que deberíamos pedir disculpas somos nosotras, Valentina. En nombre de Lidia y mío, lamentamos todas las cosas terribles que te hicimos… Cuando nos contrató la señora Frida creímos que la mejor forma de mantener el trabajo era hacerle caso en todo”.
Con la sinceridad por delante, Delia expone los abusos de Frida: “Desde que Don Edmundo enfermó, todo es muy raro. La señora ha contratado a unas enfermeras que no son capaces para ese trabajo”. Tras aceptar las disculpas, Delia sella el pacto con una frase contundente: “Bueno, ahora ya no necesitan camaritas para saber lo que pasa dentro de la casa”.

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