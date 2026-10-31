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Valentina Valiente Capítulo 169: Frida intenta terminar con la vida de Edmundo con un medicamento

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Frida decide dar el paso más peligroso para acelerar el trágico desenlace de Don Edmundo, sin levantar sospechas directas sobre ella.
Aprovechando su autoridad en la casa, Frida decide llevar a cabo su plan: saca un medicamento para empeorar la salud de un paciente e intercambia la medicina buena de Edmundo por las dosis alteradas.

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