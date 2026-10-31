Liga Peruana de Vóley 2026-2027: Partidos y horarios de la tercera fecha
Este fin de semana continúa la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026-2027. Un total de doce equipos compiten por el título de la temporada en una edición que cuenta con cobertura televisiva completa a través de Latina Televisión y la implementación de nuevas tecnologías.
Una de las principales novedades de este torneo es el uso continuo del Video Challenge desde la primera jornada. A diferencia de temporadas anteriores, el sistema está disponible a lo largo de toda la competición para apoyar las decisiones arbitrales y garantizar la transparencia del juego.
Programación y horarios de la fecha 3
Todos los partidos de la tercera jornada se disputaron en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Latina transmite en vivo todos los encuentros a través de su señal de TV, página web y app.
Sábado 31 de octubre
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2:45 p.m. | Deportivo Soan vs. Deportivo Wanka
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5:00 p.m. | Universidad San Martín vs. Deportivo Géminis
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7:00 p.m. | Universitario vs. Olva Latino
Domingo 1 de noviembre
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2:15 p.m. | Perú Sub-19 vs. Rebaza Acosta
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4:30 p.m. | Regatas Lima vs. Atlético Atenea
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6:30 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Alianza Lima