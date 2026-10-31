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Liga Peruana de Vóley 2026-2027: Partidos y horarios de la tercera fecha

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Liga Peruana de Vóley 2026-2027: Partidos y horarios de la tercera fecha
Felipe Morales
Felipe Morales
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Este fin de semana continúa la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026-2027. Un total de doce equipos compiten por el título de la temporada en una edición que cuenta con cobertura televisiva completa a través de Latina Televisión y la implementación de nuevas tecnologías.

Una de las principales novedades de este torneo es el uso continuo del Video Challenge desde la primera jornada. A diferencia de temporadas anteriores, el sistema está disponible a lo largo de toda la competición para apoyar las decisiones arbitrales y garantizar la transparencia del juego.

Programación y horarios de la fecha 3

Todos los partidos de la tercera jornada se disputaron en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Latina transmite en vivo todos los encuentros a través de su señal de TV, página web y app.

Sábado 31 de octubre

  • 2:45 p.m. | Deportivo Soan vs. Deportivo Wanka

  • 5:00 p.m. | Universidad San Martín vs. Deportivo Géminis

  • 7:00 p.m. | Universitario vs. Olva Latino

Domingo 1 de noviembre

  • 2:15 p.m. | Perú Sub-19 vs. Rebaza Acosta

  • 4:30 p.m. | Regatas Lima vs. Atlético Atenea

  • 6:30 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Alianza Lima

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

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