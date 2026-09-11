Yo Soy Versus 2026: ¡Se enfrentan imitadores de “Adrián Barilari” por avanzar a la siguiente ronda!

Dos imitadores del vocalista de Rata Blanca se enfrentaron en un “versus” de Yo Soy y solo uno logró asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Antes de que los participantes inicien con el duelo, Jely Reátegui explicó la dinámica del “versus”: uno de los dos imitadores puede pasar a la siguiente ronda o, si el jurado lo considera, ninguno de los dos avanza. Con la mecánica clara, ambos participantes recibieron el pie para cantar como Adrián Barilari.

El primero en presentarse fue Nicolás Bujahico, quien tuvo un excelente desempeño y se mostró correctamente caracterizado durante toda su participación. Le siguió Emil Huanca, quien tomó riesgos en su interpretación y entregó todo en su canción, tal como lo observó el conductor Franco Cabrera al término de su presentación.

Jely comentó que el jurado se tomaría unos minutos para definir su decisión, y tras una breve espera, confirmó que Nicolás Bujahico fue quien avanzó a la siguiente instancia.

¿Cómo le irá a Nicolás en la siguiente etapa como Adrián Barilari? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a viernes por Latina!

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