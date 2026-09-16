Yo Soy Versus 2026: ¡Vicente Fernández, Sandro, Gian Marco y Bob Dylan avanzaron rumbo a los conciertos en un nuevo versus!

En los últimos versus, el segundo grupo se enfrentó con todo el talento que lo ha llevado a pasar de ronda hasta quedar a unos pasos de llegar a los conciertos. Con todas las participaciones de los imitadores completadas, el jurado decidió qué participantes avanzarían a la siguiente ronda. Gian Marco Díaz abrió el bloque interpretando al cantante mexicano Vicente Fernández, seguido por Miguel Quito, quien dio vida a Sandro.

Después llegó el turno de Jordan Valle, quien encarnó al compositor y cantante peruano Gian Marco, y finalmente, Joaquín Rodríguez, con su imitación del legendario músico, compositor y poeta Bob Dylan.

Al finalizar las presentaciones, Ricardo Morán fue el encargado de anunciar el resultado, con su resultado a los elegidos, que celebraron abrazándose entre ellos tras su excelente desempeño.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!