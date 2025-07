Actriz surcoreana Kang Seo-Ha muere a los 31 años tras luchar contra el cáncer

La actriz surcoreana Kang Seo-Ha perdió la vida a los 31 años debido a un cáncer gástrico en etapa avanzada, según confirmó su familia en redes sociales. La intérprete, conocida por su participación en populares dramas coreanos, dejó un vacío en la industria del entretenimiento.

La joven artista fue diagnosticada con dicha condición en etapa 4. Aunque se sometió a quimioterapia y continuó trabajando incluso durante su enfermedad, su estado de salud se agravó durante la segunda fase del tratamiento. Pese a ello, logró completar su participación en la película Mangnaein.

Tras lo ocurrido con la actriz, dado el pasado 13 de julio, la familia de Kang Seo-Ha le dedicó una publicación en Instagram, acompañada de emotivas palabras. “Gracias por llegar a nuestra familia. Gracias por ser mi hermana. Ya te extraño”, se lee.

Kang Seo-Ha nació como Kang Ye-won, nombre que su entorno más cercano aún usaba con cariño. Kang Seo-Ha debutó en 2012 en un videoclip de Brave Girls tras graduarse de la Universidad Nacional de Artes de Corea.

Actuó en dramas como Heart Surgeons, Through the Waves, Assembly y Again, First Love, consolidándose como una promesa del K-drama. Miles de usuarios no dudaron en dejar su mensajes de cariño en las redes sociales para la actriz.

