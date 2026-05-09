¡Todo va quedando listo para el estreno de “Me caigo de risa”!

Latina anunció el estreno de Me caigo de risa, el nuevo programa de entretenimiento que promete arrancarle carcajadas al público peruano con divertidos desafíos, caídas inesperadas y mucho humor. El formato, considerado uno de los más exitosos a nivel internacional, llegará muy pronto a las pantallas con una dinámica donde doce famosos deberán enfrentarse a distintas pruebas físicas y juegos extremos.

La promoción mostró parte de lo que será esta gran apuesta televisiva: circuitos, obstáculos y el esperado “escenario inclinado”, una plataforma de 22 grados donde mantener el equilibrio será casi imposible. En este espacio, los participantes deberán demostrar rapidez, ingenio y mucha actitud.

Además, Peláez será el conductor del programa, quien acompañará cada reto con el estilo carismático y humorístico que lo caracteriza.

“¿Qué podría salir mal?”, es una de las frases que acompaña el adelanto, dejando claro que las caídas, los bloopers y las risas estarán garantizadas en cada emisión.

Con esta nueva producción, Latina apuesta nuevamente por el entretenimiento familiar y los formatos de competencia cargados de humor, reuniendo a conocidas figuras que deberán sobrevivir a los retos más disparatados de la televisión.