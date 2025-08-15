Ana Siucho reaparece en el Monumental con sus hijas y despierta rumores de reconciliación con Edison Flores

Ana Siucho, aún esposa del futbolista Edison Flores, causó sorpresa entre sus seguidores al compartir imágenes desde el estadio Monumental de Ate, donde asistió junto a sus dos hijas para presenciar el partido en el que Universitario de Deportes cayó frente a Palmeiras de Brasil.

A través de sus historias de Instagram, Siucho publicó varias fotografías en las que se la ve en un palco del estadio crema, acompañada de sus pequeñas, quienes lucían camisetas del equipo merengue para alentar al club en el que juega su padre.

Las imágenes no pasaron desapercibidas y rápidamente despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes especulan sobre una posible reconciliación entre la pareja.

Como se recuerda, en junio pasado Edison Flores anunció públicamente su separación de Ana Siucho mediante un comunicado. “Por medio del presente, quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses”, expresó el popular ‘Orejitas’. En el mismo mensaje, el deportista destacó que ambos están enfocados en la crianza de sus hijas.

Por ahora, ni Siucho ni Flores han confirmado si existe un acercamiento sentimental, pero la reciente aparición de Ana en el Monumental ha encendido las especulaciones entre los hinchas y usuarios en redes sociales.

