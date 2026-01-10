Arrestan a exactor de High School Musical por presunta posesión de pornografía infantil

Matt Prokop, exactor estadounidense vinculado a producciones de Disney Channel y recordado por su participación en “High School Musical 3: La graduación”, fue arrestado en Texas por presunta posesión de pornografía infantil.

Según el portal internacional TMZ, la detención se produjo en la víspera de Navidad. El actor enfrenta múltiples cargos, entre ellos posesión de material de abuso sexual infantil y resistencia al arresto.

El caso ha generado conmoción en la industria del entretenimiento, debido a su pasado en producciones dirigidas al público juvenil.

De acuerdo con el medio local Crossroads Today, el arresto también estaría relacionado con una presunta violación de las condiciones de una fianza vinculada a cargos previos presentados en 2024. Las autoridades continúan con las investigaciones del caso.

