Bad Bunny: Fans de distintos países llegan a Lima para conciertos

La cuenta regresiva ya empezó. Bad Bunny regresa a Lima con su ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, el espectáculo que tomará el Estadio Nacional durante dos noches consecutivas, este 16 y 17 de enero, en medio del gran momento que vive el artista con su más reciente álbum.

La expectativa por el show trasciende fronteras. Aunque la mayoría de los asistentes serán peruanos, datos de Ticketmaster revelan que alrededor del 4% de las entradas fueron adquiridas por fans con nacionalidad extranjera, con fans de Estados Unidos liderando este grupo, seguidos por ciudadanos de Ecuador, Chile, España y Bolivia.

“Es emocionante ver cómo la música en vivo conecta a personas más allá de las fronteras. Cada concierto es una oportunidad para crear experiencias únicas y seguras para los fans,” señaló Andrea Hablutzel, sub gerente general de Ticketmaster Perú.

¿QUIÉNES VIVIRÁN EL SHOW DE BAD BUNNY?

El público refleja la diversidad del fandom de Bad Bunny: predominan los asistentes entre los 19 y 35 años, con una ligera mayoría femenina (57%). Dos fechas en el Estadio Nacional, reunirán a miles de personas para disfrutar un repertorio que incluye éxitos como “Turista”, “Baile inolvidable” y “Nuevayol”.

