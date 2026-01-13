BTS en Lima 2026: Fechas confirmadas, preventa y guía para comprar las entradas

Big Hit Music oficializó el retorno de BTS a los escenarios con su gira mundial 2026–2027. Tras finalizar su servicio militar, el fenómeno K-pop incluyó a Perú en su recorrido por Latinoamérica, desatando la euforia de ARMY tras cuatro años de espera.

FECHAS DE LOS CONCIERTOS DE BTS EN PERÚ

El grupo surcoreano se presentará en Lima durante dos noches consecutivas:

Viernes 9 de octubre del 2026

Sábado 10 de octubre del 2026

Aunque los recintos aún no se han definido, el tour también recorrerá ciudades como Bogotá, Santiago, Buenos Aires y São Paulo.

PREVENTA DE ENTRADAS Y ARMY MEMBERSHIP

La venta de boletos en Sudamérica todavía no tiene un cronograma oficial. No obstante, se anticipa que el acceso prioritario será mediante la ARMY Membership en la plataforma Weverse.

Claves del proceso en Weverse:

Registro obligatorio: No basta con tener la membresía; es necesario inscribirse en el formulario de preventa que Big Hit habilite temporalmente. Identificador único: Tu número de miembro de Weverse servirá como código para “desbloquear” la compra en la ticketera oficial. Sincronización: El correo electrónico de tu cuenta Weverse debe ser el mismo que utilices en la plataforma de venta de entradas.

Importante: La membresía brinda acceso a la preventa, pero no asegura la obtención de un boleto debido a la alta demanda.

¿QUÉ TICKETERA VENDERÁ LAS ENTRADAS EN PERÚ?

Aunque falta la confirmación de Live Nation Perú, se especula que Ticketmaster será la plataforma encargada de la venta, siguiendo la logística de eventos previos como el de Stray Kids. Los detalles sobre precios y zonas se revelarán próximamente.

GUÍA: CÓMO ADQUIRIR LA MEMBRESÍA DE BTS

Para participar en la preventa, sigue estos pasos en la app Weverse:

Compra de membresía nueva

Accede a Weverse Shop y selecciona a BTS.

Elige “Global Membership” (válida para Perú).

Configura la moneda a dólares (USD) para facilitar el pago vía PayPal .

Selecciona “ARMY Membership” (costo aprox. $20 anuales) y completa tus datos.

Tras el pago, obtendrás tu ID de miembro, esencial para la preventa.

Renovación de membresía

Puedes renovar desde 60 días antes hasta 30 días después de su vencimiento.

Al hacerlo dentro del plazo, mantienes tu ID y recibes beneficios exclusivos por lealtad (“Renewal”).

