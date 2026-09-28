EE. UU. revoca visa de juez Juan Carlos Núñez Matos ¿cuáles son los motivos?

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes 28 de septiembre la revocatoria de la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y de su familia, como parte de una nueva política de restricciones migratorias.

Núñez Matos, identificado en el comunicado como juez del Primer Juzgado Constitucional de Lima, es el único ciudadano peruano incluido en esta medida.

¿POR QUÉ LE FUE REVOCADA LA VISA?

Según el Gobierno estadounidense, la nueva política contempla restricciones contra extranjeros que socaven a gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o actividades de narcotráfico.

Sin embargo, el comunicado no precisa qué conducta concreta se atribuye a Núñez Matos, ni menciona un caso judicial o investigación específica que explique la decisión.

La medida fue adoptada bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU., que permite restringir el ingreso de personas cuya entrada pueda tener consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense.

En el mensaje señalan que estas acciones forman parte de sus compromisos para combatir la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio y que se aplican también en apoyo a Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, participantes del denominado Escudo de las Américas.

En el caso peruano, el comunicado solo identifica a Núñez Matos y confirma la revocatoria de sus visas y las de su familia, sin detallar el motivo específico de su inclusión.

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