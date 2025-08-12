Christian Cueva niega intento de contacto con Paul Michael y anuncia que tomará “acciones legales” contra Pamela López

Christian Cueva rompió su silencio tras las recientes declaraciones de Pamela López en el programa Rodrigo González. La trujillana afirmó que el futbolista intentó comunicarse con su actual pareja, el cantante Paul Michael, a través del teléfono de un amigo.

En sus historias de Instagram, el mediocampista de Emelec negó tajantemente la acusación y anunció medidas legales contra la madre de sus hijos.

“Debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa de Amor y Fuego, por ello tomaré las acciones legales respectivas”, escribió.

Pamela López, sin embargo, presentó en televisión supuestos mensajes enviados por un hombre que se hace llamar “Mariño” —amigo de Cueva— a Paul Michael, en los que lo llama “tío” y realiza insistentes llamadas.

Según la versión de López, en uno de los audios enviados por este contacto se escucharía la voz de Cueva con un tono “aparentemente ebrio”, diciendo: “Este es mi nuevo número, tío, cambié de número, contesta”.

López precisó que el número desde el cual se intentó la comunicación tenía código ecuatoriano. “Mi chavito como no sabía nada, lo abrió, escuchó y cerró. No me dio tiempo de grabar… el último que sí llegué a escuchar fue la voz del padre de mis hijos”, narró en el programa de espectáculos.

