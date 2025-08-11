Cristiano Ronaldo y Georgina se comprometen: así es el espectacular anillo que no pasó desapercibido en redes

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado un nuevo paso en su historia de amor. Este lunes, la pareja anunció su compromiso matrimonial a través de sus redes sociales, tras casi nueve años de relación.

La modelo argentina-española compartió una imagen en Instagram donde se aprecia el imponente anillo de compromiso, acompañado del mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La fotografía, tomada sobre su cama, muestra únicamente las manos de ambos, con la joya como protagonista. Como era de esperarse, la imagen se viralizó rápidamente en redes y en solo una hora obtuvo más de millones de ‘Me gusta’ y un sinfín de comentarios, donde sus amigos y seguidores le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

SU ROMANCE

La historia de amor entre el astro del fútbol y Georgina comenzó a finales de 2016, cuando se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como asistente de ventas.

Su relación se hizo oficial en enero de 2017, cuando la modelo acompañó a Cristiano a la gala de los FIFA The Best Awards, donde él fue premiado como mejor jugador del año.

Desde entonces, han formado una familia numerosa. La pareja tiene dos hijas en común: Alana Martina, nacida en noviembre de 2017, y Bella Esmeralda, nacida en abril de 2022, ocasión en la que también anunciaron la triste pérdida del hermano mellizo de esta última. Además, Cristiano es padre de otros tres hijos: Cristiano Jr. (2010) y los mellizos Eva y Mateo (2017), estos últimos nacidos por gestación subrogada.

El delantero del Al-Nassr y Georgina han compartido juntos triunfos, mudanzas y desafíos, y ahora se preparan para celebrar una boda que promete ser uno de los eventos más comentados del mundo del deporte y el entretenimiento.

