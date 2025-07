¿Menospreció el pisco? Flavia Laos responde tras polémico comentario que hizo en su fiesta

Flavia Laos volvió a estar en la polémica, no solo por la celebración de su cumpleaños número 28, que reunió a figuras como Mayra Goñi, Macarena Vélez y el streamer Diealis, sino por un comentario sobre el pisco que generó una ola de críticas en redes sociales. Usuarios la acusaron de menospreciar esta bebida nacional durante una conversación informal en plena fiesta.

En su reciente visita al programa “Ponte en la Cola”, la también influencer decidió romper su silencio y aclarar el contexto detrás del video que se volvió viral.

“Creo que me había tomado como cinco piscos y me dijeron: ‘Ya cambia a whisky’. Es como cuando hablas entre amigos. No me di cuenta de que había una cámara y un micro”, explicó.

Laos reconoció que su comentario pudo ser malinterpretado, pero negó cualquier intención de desprestigiar el pisco.

“Yo sé que pudo sonar mal, pero no fue en ese sentido. Soy amante del pisco sour y de los chilcanos. Soy la primera en pedir que pongan pisco en mi cumple. Sé que fregué con ese comentario fuerte y la gente lo tomó como despectivo, pero no fue así”, agregó.

