Espectáculos

Franco Cabrera reveló qué pasó antes de salir en 'Yo Soy' en medio de la crisis política

En el inicio de Yo Soy este jueves 9 de octubre, Franco Cabrera dio unas palabras iniciales antes de darle el pase a Ricardo Morán, pues el co-conductor explicó que fue lo que sucedió antes del inicio del programa, pues el país viene atravesando una nueva crisis política con una posible vacancia a Dina Boluarte.

“Por supuesto que no somos indiferentes a lo que ocurre en nuestro país, es un momento muy crítico a lo que están atravesando los peruanos y nos duele mucho. Ricardo, Jely, Cachin, Diana y yo hemos tenido una conversación previa a la salida de esta edición y compartimos el dolor que ustedes pueden estar sintiendo por lo que está pasando”, indicó.

Asimismo, Cabrera indicó que el daño al país hoy en día no solo es al arte y a la música, sino a todos los rubros: “Hay miedo, hay indignación y hay hartazgo”, mencionó. Luego de ello, Ricardo Morán tomó la palabra y también lamentó lo que ocurre en el país, sin embargo, advirtió que ante cualquier evento, interrumpirán el programa para dar pase a las noticias.

ESTO DIJO RICARDO MORÁN

“Nosotros no somos periodistas, somos artistas pero Latina tiene un equipo de periodistas que en este momento atento a todo lo que viene ocurriendo y en cualquier momento, le daremos la pauta a ellos, para que cumplan con su importante labor a la cual nosotros también estamos atentos”, indicó Morán

Asimismo, agregó: “Mientras eso ocurre, hay cinco artistas esperando esta plataforma y no haríamos honor a nuestra misión de hacer arte con seguridad si no le damos el espacio para cantar y luchar por el cariño de todos ustedes, con mucho dolor vamos a hacer el esfuerzo de darle el espacio a estos artistas hoy, para que canten y nos den su mejor presentación y a todos los peruanos, que encontremos fuerza de salir adelante en estas circunstancias”, finalizó.

