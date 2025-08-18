Gran estreno de “Eres mi Bien”: la nueva novela familiar de Latina llega hoy después de “Yo Soy”

Este lunes 18 de agosto llega a las pantallas de Latina Televisión el gran estreno de “Eres mi Bien”, la nueva novela familiar que promete emocionar y conquistar a los hogares peruanos. La primera emisión se transmitirá inmediatamente después de “Yo Soy”.

Los protagonistas Mónica Sánchez, David Villanueva y Paul Martin visitaron el set de Espectáculos Latina para compartir detalles y expectativas sobre este nuevo proyecto.

Paul Martin expresó su entusiasmo por el lanzamiento: “Sentimos todo junto, mucha alegría”. En la misma línea, David Villanueva destacó la unión del elenco: “Nos sentimos muy felices, es un grupo humano maravilloso y eso se transmitirá en pantalla. Estamos trabajando con una felicidad enorme”.

Por su parte, Mónica Sánchez agradeció la confianza del canal y resaltó la calidad de la producción: “Muy agradecida por la confianza de Latina. Como dicen David y Paul, estamos haciendo un trabajo con mucho cariño. Es un producto redondo: talento, guion y una historia con sabor propio”.

Los actores también revelaron que el estreno tendrá un enlace especial con “Yo Soy”. “Hoy también salimos en ‘Yo Soy’, nos harán el honor de hacer el enlace previo al estreno, que estamos seguros llegará a los hogares para llevar alegría”, sostuvo Sánchez.

Con un elenco de primer nivel y una historia cargada de emoción, “Eres mi Bien” se perfila como la nueva apuesta de Latina para el horario estelar, buscando convertirse en la favorita del público peruano.

