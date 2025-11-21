Hermana de Alejandra Baigorria envía mensaje tras fuerte accidente en Paracas

Este viernes, un grave accidente en Paracas dejó varios heridos en la carretera, entre ellos, la hermana menor de Alejandra Baigorria, Thamara Medina. La joven de 23 años se encontraba con dos amigos y todos sufrieron el accidente por lo que fueron trasladados al hospital de Pisco.

Tras varios minutos de angustia, Thamara Medina, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en donde revela su estado de salud. “Estoy bien, todavía tienen Thami para rato, mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse”, escribió la joven.

“Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza pero estoy viva”, agregó la joven en donde agregó una foto del hospital donde fue atendida. Con este mensaje, Medina calmó a sus miles de seguidores quienes no sabían sobre su estado de salud.

