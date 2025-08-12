Kathy Sheen confirma embarazo y sorprende: “Son dos bebés”

La periodista Kathy Sheen, conocida por su trayectoria en el mundo del espectáculo, dio una de las noticias más felices de su vida: está embarazada y espera dos bebés.

La comunicadora lo reveló con entusiasmo a través de un video, donde expresó la gran alegría que vive en este nuevo capítulo personal.

“No saben, ni yo me lo creo. Este 2025 le pedí a Dios y al universo tener harta abundancia, y amiga… eso de la lenteja sí que funciona. Voy a ser mamá. Estoy más que feliz, más que contenta y de todas las mamás espero sus consejitos”, comentó entre risas y emoción en el video compartido en sus redes sociales.

Sheen contó que el primer trimestre de gestación no fue fácil, pero que actualmente se encuentra mucho mejor y disfrutando cada momento.

“Esa etapa maravillosa la estoy viviendo junto a la persona que quiero y amo, obviamente el papá, que a veces lo quiero matar. Estamos disfrutando los dos de este nuevo capítulo en mi vida”, agregó con humor.

Aunque no reveló la fecha exacta del nacimiento, la periodista señaló que junto a su pareja esperan con ilusión la llegada de sus dos bebés.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7