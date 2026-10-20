Katia Condos se confiesa sobre su separación tras 30 años: “Me sorprendió que no hubiera voluntad de resolver”

La reconocida actriz Katia Condos brindó una entrevista reveladora en el podcast ‘Habla Serio’ de Latina Noticias, donde abordó por primera vez detalles íntimos de su vida personal, su reciente separación tras tres 30 años de relación con Federico Salazar, sus complejos del pasado y su infancia marcada por la ausencia paterna.

El proceso de duelo tras 30 años de relación

Katia Condos se sinceró sobre el difícil momento emocional que atraviesa tras poner fin a una convivencia de tres décadas con Federico Salazar. Reconoció que se trata de un proceso “cíclico” que toma tiempo y del cual habla abiertamente con sus hijos para normalizarlo.

“Estoy transitando el duelo. No es algo que se va a resolver de la noche a la mañana. Uno va acomodando de a poquitos las piezas y creo que todavía me queda un camino largo por recorrer. Y también lo hablo con mis hijos, si me han visto algún día tirada en la cama varios días, les digo: ‘No se asusten, esto es parte del proceso, ya va a pasar'”, expresó.

Asimismo, admitió que la ruptura la tomó por sorpresa, ya que su intención era permanecer junto a su pareja el resto de su vida: “Sí me sorprendió que no hubiera voluntad de resolver. Tiene todo el derecho, ojo, respeto absolutamente su decisión”.

Bajo esa misma línea, reflexionó sobre la importancia de la independencia económica y personal: “No me puedo imaginar lo que es transitar por una cosa así sin tener tu vida propia. Agradezco muchísimo haber sido siempre independiente en mis pasiones y mi trabajo”.

Su lucha contra las inseguridades físicas

A sus 58 años, Katia Condos aseguró sentirse “mejor que nunca”, aunque admitió que lidió durante gran parte de su vida con una mala relación con la alimentación y su cuerpo. Explicó que este problema arrastraba una raíz familiar generacional enfocada en el peso.

“Había mucha fijación con el tema del peso. Cuando eres niña, eso te va entrando. Tuve muy mala relación con el tema de la alimentación y mi cuerpo durante muchos años”, dijo. Hoy, con mayor seguridad, bromea con su pasado: “¿Cómo no tenía yo esta seguridad, esta forma de quererme de ahora? Dame una semanita en los 90’s”, remarcó.

Una infancia sin la figura paterna

De otro lado, la actriz abordó el impacto que tuvo crecer sin la presencia de su padre, describiendo cómo esta carencia moldeó su carácter hacia la autosuficiencia, aunque reconoció que a veces le cuesta pedir ayuda.

Tras conocer la personalidad de su progenitor con el paso de los años, Katia Condos concluyó con una tajante reflexión sobre los padres narcisistas: “Terminé diciendo: ‘Gracias a Dios’. Antes de crecer con un papá narcisista, yo creo que es mejor crecer sin papá, te lo juro”.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ