Madre de Edison Flores llora al recordar la separación de su hijo con Ana Siucho

En los últimos meses, el futbolista de Universitario de Deportes, Edison Flores, confirmó su separación con Ana Siucho tras 6 años de matrimonio y dos hijas. La situación se tornó complicada cuando el deportista bajó su nivel en el club ‘crema’ y ahora, junto a su madre, salieron a hablar del tema.

La madre de Flores, Alicia Peralta, reveló que veía mal a su hijo y no solo eso, sino que tampoco veía a sus nietas al estar en Estados Unidos. “Ahora después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito”, contó.

En una conversación con ‘Hazme el Aguante’, la madre del futbolista recordó el momento de la separación de su hijo con Siucho. “Siempre pido a Dios que esto esté mejor, que él esté bien, que salga adelante. Pasan cosas difíciles, pero se va a solucionar poco a poco. Estamos encaminados en lo mejor, para él y sus hijas”, agregó.

Tras el emotivo momento, Edison Flores también se quebró al ver triste a su madre, sin embargo, Diego Penny y José Carvallo le daban los ánimos suficientes para poder sobrellevar la situación, pues la señora Alicia comentó que acompañó a su hijo en todo momento.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7