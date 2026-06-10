Nuevas reglas para la Copa del Mundo: Tarjeta roja por taparse la boca y otros cambios drásticos

La FIFA y la International Football Association Board (IFAB) revolucionarán la Copa del Mundo. Con el objetivo de optimizar el ritmo de juego, erradicar la pérdida deliberada de tiempo y garantizar la disciplina, ambas entidades implementarán modificaciones reglamentarias drásticas en la era moderna del balompié.

A continuación, detallamos las nuevas normas que transformarán la dinámica del torneo de 48 selecciones.

1. Adiós al juego lento: Saques de banda y meta en 5 segundos

La IFAB aprobó medidas estrictas para agilizar la reanudación del partido:

Saques de banda: Si un futbolista retrasa el lanzamiento adrede, el colegiado iniciará una cuenta regresiva visual de 5 segundos . Si expira el plazo, la posesión pasará al equipo oponente.

Saques de meta: Bajo la misma lógica, los porteros o defensores dispondrán de solo 5 segundos para reanudar el juego tras la advertencia arbitral. El incumplimiento de esta norma se castigará otorgando un tiro de esquina al rival.

2. Sustituciones flash: Máximo 10 segundos

Los jugadores sustituidos contarán con un límite de 10 segundos para abandonar el césped por la zona más cercana, contados desde que se eleva el tablero electrónico o lo indique el juez.

Sanción por incumplimiento: Si el futbolista excede el tiempo, deberá salir obligatoriamente, pero su reemplazo no podrá ingresar al terreno hasta que transcurra un minuto completo de juego cronometrado y las acciones se detengan.

3. Asistencia médica obligatoria fuera de la cancha

Cualquier deportista que reciba atención del cuerpo médico en el terreno de juego, o cuya lesión interrumpa el partido, tendrá que permanecer 60 segundos fuera del campo. Este minuto comenzará a correr una vez que el balón vuelva a rodar, salvo excepciones específicas del reglamento.

4. Tarjeta roja directa por taparse la boca en discusiones

Una de las decisiones más comentadas prohíbe cubrirse el rostro con la mano, el brazo o la camiseta durante un altercado con un contrincante. Esta infracción se sancionará con expulsión inmediata.

La medida busca impedir que los futbolistas oculten insultos graves o expresiones discriminatorias a las cámaras y jueces de línea. Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, aclaró que los diálogos amistosos no tendrán penalización, pero ocultar la boca en una confrontación implicará tarjeta roja.

El detonante: La norma se legisló tras el polémico cruce en la Champions League entre Gianluca Prestianni (Benfica) y Vinicius Jr. (Real Madrid), que terminó con una sanción de oficio de la UEFA de seis partidos al argentino por conducta racista.

5. Expulsión y derrota automática por abandonar el campo

La IFAB otorgó la facultad a los árbitros de mostrar la tarjeta roja a quien deje la cancha como protesta ante un fallo referil.

Cuerpo técnico incluido: La sanción aplica también para entrenadores o asistentes que ordenen a sus dirigidos retirarse hacia los vestuarios.

Castigo colectivo: El club que provoque la suspensión definitiva del compromiso por esta causa perderá los puntos inmediatamente, declarándose su derrota por retiro, además de afrontar severas multas económicas y administrativas.

6. Nuevas funciones para el VAR

El videoarbitraje ampliará sus competencias en la Copa del Mundo. Siempre que existan imágenes contundentes, el VAR asistirá al juez principal en tres escenarios inéditos:

Corregir segundas tarjetas amarillas erróneas que deriven en expulsión. Resolver confusión de identidad cuando se amoneste o expulse al jugador equivocado. Rectificar tiros de esquina mal otorgados, siempre que la revisión sea instantánea y no demore el reinicio del partido.

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