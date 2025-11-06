“Michael”: revelan el primer tráiler del biopic sobre el Rey del Pop protagonizado por su sobrino Jaafar Jackson

El legado del Rey del Pop vuelve a brillar en la gran pantalla. Universal Pictures presentó el primer tráiler oficial de “Michael”, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, quien sorprende por su asombroso parecido físico y gestual con el icónico artista.

El adelanto, ambientado con clásicos como “Wanna Be Startin’ Somethin’”, “Don’t Stop ’til You Get Enough” y “Thriller”, repasa momentos clave de la vida del cantante: su infancia con The Jackson 5, la creación de sus videoclips más emblemáticos (Beat It, Thriller, Billie Jean) y la noche en que presentó por primera vez su famoso moonwalk.

“Sé que has estado esperando mucho tiempo esto. Las pistas están creadas, las canciones están listas, empecemos desde arriba”, dice la voz en off que abre el tráiler, que ha sorprendido en redes sociales por el notable parecido físico y gestual entre Jaafar y su tío.

La película, con un presupuesto de 155 millones de dólares, llegará a los cines el 24 de abril de 2026, adelantando su estreno previsto inicialmente para octubre. Dirigida por Antoine Fuqua, “Michael” promete ofrecer un retrato íntimo y espectacular del artista que revolucionó la música y el entretenimiento mundial.