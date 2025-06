Micheille Soifer: “Creo que la cantidad de seguidores que tengo es el reflejo de un buen trabajo que hice”

A pocas horas del estreno de “Ponte en la Cola”, Micheille Soifer visitó el set de Reporte Semanal para compartir los últimos detalles de su nuevo programa en Latina Televisión y expresar lo agradecida que está con su público.

La cantante y actriz no pudo ocultar su emoción por regresar a su casa televisiva. Hace 25 años, Soifer audicionó en un concurso de talentos infantiles interpretando a su gran ídolo: Shakira.

Al ingresar al set de Reporte Semanal, sorprendió al recrear el mismo número artístico que presentó cuando tenía 10 años, y dedicó unas palabras llenas de cariño a su versión infantil: “Michi, lo estamos logrando. Me da mucha ilusión ver esos videos, porque desde que tengo memoria, siempre quise ser artista. Ese día me diste la oportunidad… me tocó mi momento, porque dije: era ahora o nunca”.

Recordando su audición y el comentario de Maritere Braschi —”pareces modelo porque caminas bien”—, Soifer mencionó que siempre fue disciplinada con el baile y la postura. Desde muy pequeña estudió ballet, y eso, afirma, le ayudó a mantener una actitud positiva: “Hice ballet desde los 3 años, así que siempre tenía que pararme derechita. Me acuerdo que ese vestuario me lo hizo mi mamá y ella estaba súper contenta… era mi guía”.

“CUANDO ESTOY EN UN ESCENARIO ES MI MOMENTO PRIME”

Aunque atravesó un momento difícil cuando fue operada de las cuerdas vocales en 2016, Soifer nunca dejó de cantar. Asegura que su versión más auténtica aparece en el escenario: “Mi momento más ‘Michi’ es cuando estoy en un escenario, cantando. Ese momento en vivo con la gente… es mi momento prime, donde me siento top”.

Durante la entrevista, también agradeció a sus “Michilovers” y destacó que las oportunidades que recibió le permitieron crecer en el mundo del entretenimiento: “Creo que la cantidad de seguidores que tengo es reflejo del trabajo que hice. Tuve la oportunidad de hacer películas, novelas, estar en realities, y creo que eso hizo que la gente me conociera un poco más”.

MICHEILLE SOIFER EN “PONTE EN LA COLA”

Ahora en su nueva faceta como conductora, Micheille promete entretenimiento al máximo en “Ponte en la Cola”. Acompañada de Ricardo Rondón, ofrecerá entrevistas imperdibles y juegos con participación del público en casa.

“Ahora que podemos decir que es mi programa, es otro feeling. Hay que estar arriba siempre, conectar con la gente, traspasar la pantalla para que ellos lo disfruten con nosotros”, añadió.

La canción del programa también es interpretada por ella: “Es una composición de Carlos Rincón. Hacer esta canción fue muy divertido. La gente la va a gozar en el programa”.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “PONTE EN LA COLA”?

La fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, es este LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.