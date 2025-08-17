Mónica Sánchez sobre ‘Eres mi bien’: “Trae humor, sabor, generaciones e ilusión que tenemos los peruanos”

La actriz Mónica Sánchez estuvo en vivo en Punto Final junto a Mónica Delta. Dio detalles sobre la nueva novela de Latina Televisión y sobre ‘Valeria’, personaje al que interpreta. Contó la gran emoción que tiene al actuar junto a grandes estrellas nacionales como internacionales. La nueva producción ‘Eres mi bien’ estrena este lunes 18 de agosto luego de ‘Yo Soy’.

“Estoy más que agradecida”, señaló en cuanto a Chasqui Producciones, la productora que lleva a cabo el rodaje de Eres mi bien. Señaló que es “un pequeño sueño cumplido” el que está cumpliendo ya que se siente cuidada, con un trato amable, junto a sus compañeros. “Tal vez durante mucho tiempo he estado pidiendo, forzando, reclamando, indignadome, frustrandome, pero ya esta, cerré ese ciclo. No quiero vivir en eso”, agregó.

“Estoy viviendo más plenamente, más serenamente, mis expectativas son mas reales”, expresó en cuanto a cómo se siente ahora. Explicó que a nivel personal sigue siendo una mujer luchadora y “seguirá defendiendo sus derechos y de la gente a la que pueda sumar su energia”.

En cuanto al elenco de ‘Eres mi bien’, resaltó la oportunidad que tiene de compartir con nuevos talentos. “La actriz jovencita, que hace de mi hija en la ficcion, es la primera vez que hace televisión. Yo me veo en las actrices jóvenes que están en los ‘veintes’ que entran y ven a los mayores”, explicó con emoción en cuanto a los jóvenes con los que comparte en la nueva novela de Latina.

INGRESO A LATINA

La renombrada actriz Mónica Sánchez destacó la emoción de esta nueva etapa profesional. “Decidí cerrar un ciclo de mi vida a nivel laboral, poner en balance todo”, expresó en Punto Final.

Agreció además la oportunidad a Eric Jurgensen, gerente general de Latina Televisión. “Siento que es la única persona en televisión que me ha validado tanto en lo personal como en lo profesional”, acotó.

¿CUÁNDO ESTRENA ‘ERES MI BIEN’?

La esperada novela protagonizada por Mónica Sánchez, Paul Martin y David Villanueva estrena este lunes 18 de agosto, luego de Yo Soy.

VIDEO RECOMENDADO