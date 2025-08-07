Muere a los 28 años la actriz de cine para adultos Vitoria Beatriz

Un hecho lamentable. Victoria Beatriz, conocida actriz de cine para adultos brasileña, perdió la vida el último martes 5 de agosto tras haber sido hospitalizada.

Vitoria era popular por sus colaboraciones con la productora peruana Inka Productions. Además de actriz, se desempeñaba como influencer y bailarina.

La noticia fue confirmada por la propia productora a través de un emotivo video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok.

Aún no se han revelado detalles sobre la causa exacta de su fallecimiento; sin embargo, fuentes cercanas indican que la artista venía enfrentando problemas de salud que la mantuvieron hospitalizada.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: