Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Espectáculos

Muere a los 28 años la actriz de cine para adultos Vitoria Beatriz

Espectáculos
Muere a los 28 años la actriz de cine para adultos Vitoria Beatriz
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Compartir

Un hecho lamentable. Victoria Beatriz, conocida actriz de cine para adultos brasileña, perdió la vida el último martes 5 de agosto tras haber sido hospitalizada.

Vitoria era popular por sus colaboraciones con la productora peruana Inka Productions. Además de actriz, se desempeñaba como influencer y bailarina.

La noticia fue confirmada por la propia productora a través de un emotivo video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok.

Aún no se han revelado detalles sobre la causa exacta de su fallecimiento; sin embargo, fuentes cercanas indican que la artista venía enfrentando problemas de salud que la mantuvieron hospitalizada.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

Siguiente artículo