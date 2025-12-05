Muere Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de “Mortal Kombat”, a los 75 años

El actor Cary-Hiroyuki Tagawa, recordado por su papel como Shang Tsung en la película “Mortal Kombat” y por su participación en la serie “The Man in the High Castle”, falleció a los 75 años en Santa Bárbara.

La lamentable noticia fue confirmada por su manager, quien informó que el actor perdió la vida por complicaciones derivadas de un derrame cerebral y que estuvo rodeado de su familia en sus últimos momentos.

Tagawa construyó una extensa carrera en Hollywood desde 1987, cuando apareció en la cinta ganadora del Óscar “El último emperador”. A lo largo de las décadas actuó en “El planeta de los simios” y “Memorias de una geisha”, donde dio vida al Barón.

Su infancia transcurrió entre Japón y el sur de Estados Unidos debido a las asignaciones militares de su padre. Antes de ingresar al mundo del cine a los 36 años, trabajó como agricultor, conductor y fotoperiodista.

Pese a que su madre, actriz de teatro, le aconsejó evitar la industria por la escasez de papeles para asiáticos, Tagawa se abrió camino y se convirtió en uno de los actores japoneses más reconocidos en producciones occidentales.

Aunque enfrentó un caso judicial en 2008 por acoso, su entorno lo recuerda como un artista disciplinado y profundamente comprometido con su oficio. Su manager destacó su generosidad y la huella que deja en colegas, amigos y admiradores.

