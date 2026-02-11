Muere James Van Der Beek, actor en ‘Damson’s Creek’ y ‘Scary Movie’

El actor que protagonizo la serie ‘Damsons’s Creek’ y participó en varias películas y cortometrajes como Power Rangers, The Big Bang o Scary Movie, falleció este 11 de febrero a causa de una enfermedad crónica que padecía.

La noticia se dio a conocer por su página personal de Instagram, en una publicación que describe que James falleció en la mañana en la tranquilidad de su familia.

“Nuestro Querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él vivió sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y el tiempo sagrado. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos la partida de nuestro amado esposo, padre, hijo hermano y amigo”, se lee en el comunicado.

En noviembre de 2024, Van Der Beek comentó que estaba luchando contra un cáncer colorrectal en etapa 3. El actor estadounidense tenía 48 años.

