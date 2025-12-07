Muere Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

El mundo de la salsa está de luto. Rafael Ithier, legendario músico y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció a los 99 años debido a complicaciones de salud.

Según se pudo conocer, Ithier se encontraba hospitalizado por neumonía, condición que no logró superar. De esta manera, el director y figura central de la “Universidad de la Salsa”, deja un legado incomparable en la música latina.

Su trabajo marcó generaciones y consolidó a El Gran Combo como una de las orquestas más influyentes de la historia del género.

Uno de los últimos proyectos en los que participó el músico, junto a su icónica orquesta, fue el especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, titulado “Estampas de mi tierra”.

En esta producción interpretan “Alegría y paz”, pieza que ahora adquiere un significado especial para sus seguidores.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Coco Marusix aquí: