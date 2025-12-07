Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Espectáculos

Muere Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

Espectáculos
Muere Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Compartir

El mundo de la salsa está de luto. Rafael Ithier, legendario músico y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció a los 99 años debido a complicaciones de salud.

Según se pudo conocer, Ithier se encontraba hospitalizado por neumonía, condición que no logró superar. De esta manera, el director y figura central de la “Universidad de la Salsa”, deja un legado incomparable en la música latina.

Su trabajo marcó generaciones y consolidó a El Gran Combo como una de las orquestas más influyentes de la historia del género.

Uno de los últimos proyectos en los que participó el músico, junto a su icónica orquesta, fue el especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, titulado “Estampas de mi tierra”.

En esta producción interpretan “Alegría y paz”, pieza que ahora adquiere un significado especial para sus seguidores.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Coco Marusix aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

Siguiente artículo