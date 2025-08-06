Muere Eddie Palmieri, uno de los máximos exponentes de la salsa: aquí todos los detalles

La salsa está de luto. Uno de los máximos exponentes del género y figura clave del latin jazz falleció este miércoles 6 de agosto en Nueva York, Estados Unidos, a los 88 años de edad, según informaron medios internacionales. Se trata del pianista y compositor Eddie Palmieri.

El músico puertorriqueño-estadounidense había suspendido sus presentaciones desde finales de 2024 por problemas de salud. La causa exacta de su muerte aún no ha sido confirmada.

BOBBY CRUZ CONFIRMÓ LA NOTICIA

El también salsero Bobby Cruz confirmó el deceso a través de su cuenta oficial de Facebook, compartiendo una imagen de Palmieri y un mensaje emotivo: “Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto. Un abrazo para la familia”, escribió.

En diciembre de 2024, Palmieri anunció la cancelación de todos sus conciertos por recomendación médica. “Tras recientes consultas con mis médicos, me han aconsejado suspender temporalmente todos los viajes y presentaciones en vivo para priorizar mi salud”, había publicado en sus redes sociales.

¿QUIÉN FUE EDDIE PALMIERI?

Eduardo Palmieri nació en Nueva York en 1936, de padres puertorriqueños. Fue pianista, compositor, arreglista y director de orquesta, y se convirtió en uno de los pilares de la música latina. Fundó agrupaciones como La Perfecta, La Perfecta II y Harlem River Drive, revolucionando el sonido tropical al incorporar trombones y piano con una estructura rítmica innovadora.

En 1968, tras disolver La Perfecta por problemas financieros, lanzó su primer disco comercial: “Lo que traigo es sabroso”, de donde nació el éxito “Muñeca”. Más adelante presentó la icónica “Vámonos pa’l monte”, producida por Tico Records y en colaboración con su hermano Charlie Palmieri.

Palmieri fue el primer artista latino en ganar un Premio Grammy, en 1976, con “The Sun of Latin Music”, junto al cantante Lalo Rodríguez. También recibió dos Grammy más por “Palo pa’ Rumba” (1983) y “Solito” (1985).

Durante su carrera, Eddie Palmieri integró proyectos como la Fania All Stars y la Tico All Stars, trabajando con leyendas como Tito Puente, Richie Ray, Israel López ‘Cachao’, Alfredo Armenteros, Lewis Khan y Bobby Cruz.

VIDEO RECOMENDADO