Natalia Salas vive un momento inolvidable al casarse con Sergio Coloma en una ceremonia llena de amor

La actriz peruana Natalia Salas y el empresario Sergio Coloma, padre de su hijo Leandro, sellaron su amor al celebrar su matrimonio civil el miércoles 5 de noviembre, luego de siete años de relación y más de dos años de compromiso.

La recordada intérprete de “Eres mi bien” compartió en su cuenta de Instagram un emotivo carrusel de fotografías donde se le ve junto a su esposo y su pequeño hijo, disfrutando de un día lleno de sonrisas, abrazos y complicidad.

“Nos casamos. Oficialmente, señora Coloma”, escribió la actriz en la publicación, reflejando la felicidad que vive en esta nueva etapa.

Trascendió que la pareja planea continuar la celebración con una boda religiosa el próximo 15 de noviembre, en la que sellarán nuevamente su amor ante familiares y amigos.

NATALIA SALAS SE DESPIDIÓ DE ‘ERES MI BIEN’ TRAS EL REGRESO DEL CÁNCER A SU CUERPO

La actriz Natalia Salas conmovió a todos sus seguidores luego de anunciar que el cáncer regresó a su cuerpo, pues luego de una serie de exámenes, Salas indicó que tenía que estar en reposo hasta que su salud mejore. Ante ello, la talentosa cantante tomó una dura decisión.

Y es que Natalia Salas ya no interpretará a ‘Meche’ en la novela ‘Eres mi Bien’ de Latina, pues así lo anunció en su cuenta oficial de Instagram donde dedicó unas sentidas palabras. “Gracias Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón”, escribió.



Asimismo, la actriz agregó: “Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López. Espero haberles sacado algunas sonrisas con ella jiji”. En su lugar, la actriz Ximena Díaz ingresará a la novela de Latina, quien también le dio su apoyo a Salas.