Pamela López se quiebra en VIVO: “Me tocó empezar de cero, pero sigo por mis hijos”

Este jueves 10 de julio, Pamela López no pudo contener las lágrimas durante una entrevista en el programa “Ponte en la cola”. Visiblemente afectada, la expareja de Christian Cueva se sinceró y aseguró que no nació para ser animadora; sin embargo, continúa en el rubro porque le permite sacar adelante a sus hijos.

“Yo no estaba preparada para esto, para mí sentarme aquí no era el proyecto de vida que tenía pensado. Pero me toca hacerlo porque es la única manera de sacar a mis hijos adelante… mientras no tenga solucionado el tema legal con él (Christian Cueva), tengo que seguir”, expresó con la voz entrecortada.

López reconoció que su historia matrimonial no fue sencilla y aseguró que vivió 13 años en una relación tóxica, de la que asume parte de responsabilidad.

“Siento que hay muchas personas que son injustas y juzgan. Nadie sabe lo que me tocó vivir… hago mea culpa, pero tampoco me considero alguien que no puede salir adelante”, agregó.

Entre lágrimas, reveló también que tras el divorcio enfrenta graves problemas financieros: “Estoy empezando de cero, me dejaron mi cuenta en cero. Lo único que tengo a mi nombre es una camioneta que me regalaron antes del matrimonio”.

Finalmente, Pamela López afirmó que nunca imaginó pasar por una separación: “Jamás me casé para divorciarme. Si hubiera sido otra persona, quizá tendría muchas cosas a mi nombre. No las tengo, pero voy a salir adelante”.

